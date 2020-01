Sci: Brignone esulta "se continuo così me la gioco"

(ANSA) - ROALTENMARKT-ZAUCHENSEE (AUSTRIA), 12 GEN - "Ho davvero iniziato il 2020 con il piede giusto, il lavoro fatto dopo Natale sta pagando. Sto sciando bene, ho gestito bene la pressione nonostante una concorrenza molto folta". E' una Federica Brignone giustamente euforica quella che si gode il successo di Zauchensee. "Il superG era molto difficile ma ho attaccato dall'inizio alla fine. In slalom - dice Brignone - ho provato ad attaccare e dopo la mia manche pensavo di non farcela ma evidentemente non sono andata troppo male".

"Il secondo posto nella classifica generale - aggiunge l'azzurra- mi interessa perché mancano ancora troppe gare. Penso ad una gara alla volta. Certo che sciando così me la gioco". La Brignone annuncia così nuove imprese fra pochissimo giorni: "Sono molto gasata in vista del Sestriere". E pensa al gigante ed al gigante parallelo in programma sabato e domenica prossimi sulle nevi italiane, subito dopo la tappa di mercoledì per lo slalom notturno di Flachau. E al Sestriere pensa pure la piemontese Marta Bassino: "Sono molto contenta soprattutto del mio superG, ed è stato importante partire nello slalom con le posizioni con cui si era arrivati nella manche precedente. Qquesta nuova formula mi piace. Adesso il focus sarà tutto sul Sestriere con l'obiettivo di proseguire con lo stesso andamento avuto in questa stagione. Invito tutti i tifosi a venire nei prossimi appuntamenti casalinghi: sono sicura che si divertiranno".

(ANSA).