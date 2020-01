Piemonte porta in Bosnia rete oncologica

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - La Città della Salute di Torino e la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta fanno scuola. Nell'ambito dell'Accordo di gemellaggio tra la Regione Piemonte e il Kantone di Zenica-Doboj, contribuiranno a dare vita alla Rete Oncologica e allo screening dei tumori del collo dell'utero e della mammella in Bosnia Herzegovina. Un progetto internazionale, finanziato con circa 800 mila euro dall'Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo del ministero degli Esteri.

Il gruppo di riferimento per la gestione e la realizzazione dell'iniziativa si è riunito a Torino e a metà febbraio effettuerà una prima missione operativa in Bosnia. Sarà costituito un comitato scientifico misto italo-bosniaco. Il progetto prevede la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione, con la diffusione delle raccomandazioni del Codice Europeo contro il Cancro, lo screening del tumore della mammella e della cervice uterina e, appunto, l'attivazione di un progetto di Rete Oncologica.