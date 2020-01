Investita a fermata bus, rischia gamba

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Rischia l'amputazione di una gamba una donna travolta da un suv a Carmagnola, nel Torinese, mentre aspettava l'autobus alla fermata. L'incidente in via Torino per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

La donna era seduta alla fermata dell'autobus, all'altezza del civico 40, quanto intorno alle 13 è stata travolta da una Opel Frontera. Il conducente, un uomo di 65 anni, è stato ascoltato dai militari dell'Arma intervenuti sul posto, ma al momento non è chiaro che cosa gli abbia fatto perdere il controllo del veicolo. Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cto di Torino.