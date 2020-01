Calcio: Belotti, basta fischi, questo Toro ha anima e cuore

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - "Questa squadra è da elogiare per anima e cuore. Giusto essere fischiati, se lo meritiamo, ma durante le partite credo che i tifosi debbano sostenerci".

Capitan Belotti, dopo Sirigu, tende la mano al popolo granata.

"Per tanti ragazzi non è facile sentire i fischi dopo un controllo o dopo un passaggio sbagliato", dice l'attaccante a proposito dei malumori dei tifosi in questo inizio di stagione.

"La vittoria di oggi è molto importante, perché ci dà continuità", osserva il giocatore al termine della partita col Bologna, terzo successo in una settimana dopo quelle contro Roma e Genoa. "Oggi non era facile giocare col Bologna. Le condizioni di questo campo sarebbero da migliorare - sottolinea riprendendo un'altra considerazione di Sirigu - ma l'abbiamo e dobbiamo tenerlo così".

Sta bene Belotti e anche la prestazione di oggi lo dimostra.

"Sono felice delle mie prestazioni, poi se vengono i gol tutto di guadagnato - conclude - Immobile? Sta continuando a fare gol.

Arrivare a giocarsi l'Europeo sarà qualcosa di importante".

(ANSA).