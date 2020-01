Berenguer-Sirugu, Torino vince ancora

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Il Torino soffre, ma vince 1-0 contro il Bologna e chiude il girone d'andata con 27 punti, a due sole lunghezze dal sesto posto. Decisivo il gol di Berenguer all'11 del primo tempo, su assist di un super Belotti, poi ci pensano un immenso Sirigu, e l'imprecisione del rossoblu Palacio, a blindare i tre punti.

Dopo il colpo in trasferta contro la Roma, e il successo in Coppa Italia ai supplementari, per i granata è la terza vittoria in altrettante partite in questo 2020. Un ruolino di marcia di tutto rispetto, nonostante Mazzarri abbia gli uomini contati per le tante assenze. L'ultima in ordine cronologico è quella di Rincon, messo ko nella notte da un attacco influenzale, che si aggiunge ai vari Zaza, Baselli, Ansaldi, Lyanco e Iago Falque.

Gioca bene nel primo tempo il Toro, che colpisce anche un palo con Verdi e sfiora il raddoppio con una bella girata di Belotti. Le fatiche di Coppa, e la panchina corta, fanno calare i granata, che portano a casa una vittoria con le unghie e con i denti.