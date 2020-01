Rogo in cascina, a fuoco mille rotoballe

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Un incendio ha distrutto, nella notte a Settimo Torinese, mille rotoballe di fieno stipate nel deposito della cascina Perino, in strada Cebrosa. Diverse squadre di vigili del fuoco sono state impegnate per l'intera nottata. A fuoco anche alcune attrezzature agricole. Danno per svariate migliaia di euro.

Una casa, invece, è andata quasi distrutta in via Arondello a Pecco, in Valchiusella. Le fiamme, divampate dopo mezzanotte, hanno devastato il tetto e la mansarda dell'abitazione. A dare l'allarme i proprietari che, rientrando a casa, hanno trovato l'edificio in fiamme. Al momento l'abitazione è inagibile.