Orlando, Torino con M5s? No automatismo

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "L'alleanza con i 5 Stelle si può ripetere in tutte le realtà dove si manifestano le condizioni politiche e programmatiche. Per la amministrative torinesi 2021 siamo disponibili, ma non non c'è nessun automatismo". Così il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a margine di un convegno organizzato dal partito nel capoluogo piemontese.

"A livello locale - ha aggiunto in proposito il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio - bisogna lasciare il protagonismo ai gruppi dirigenti perché le situazioni sono differenti.

Certamente noi abbiamo l'ambizione di essere una forza, una coalizione di centrosinistra ampia, quindi l'auspicio che posso fare è quello che si cerchino alleanze larghe come è stato fatto in Emilia Romagna".