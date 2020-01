Manifestazione No Tav, Tribunale chiuso

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Il Palazzo di Giustizia sarà chiuso al pubblico, domani a Torino, in vista della manifestazione No Tav nel centro città in solidarietà con Nicoletta Dosio, la 73enne attivista del movimento arrestata il 30 dicembre e gli altri No Tav finiti in carcere nelle scorse settimane.

La chiusura "per ragioni di sicurezza" è stata decisa dal Procuratore Generale Francesco Saluzzo. Domani salteranno le udienze per direttissima e al Palagiustizia potrà entrare solo il personale del turno arrestati. I magistrati che devono andare in Tribunale devono fornire i nominativi in anticipo.

Il raduno per la manifestazione nazionale No Tav è previsto alle 13.30 in piazza Statuto.