Juve: Ramsey 'Vogliamo Champions, ma prima lo scudetto'

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - "La Champions è un trofeo che vogliamo conquistare, ma prima di tutto dobbiamo lavorare sodo per vincere il campionato". Così Aaron Ramsey sugli obiettivi stagionali della Juventus, la Champions League e lo scudetto: "Vincere la Serie A ti dà la forza per affrontare delle competizioni così importanti ed entrare in Champions League - ha raccontato il centrocampista gallese a "I signori del calcio", trasmissione di Sky Sport in onda questa sera, di cui è stata fornita un'anticipazione -. Quello che vogliamo è provare a vincere qualcosa: fortunatamente abbiamo dei giocatori incredibili in squadra e siamo pronti ad aiutarci a vicenda".

Ramsey ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "I record parlano per lui: è incredibile, un giocatore fantastico. Giocare nella sua stessa squadra per me è un onore e un motivo d'orgoglio. Far parte della Juventus, in generale, è eccezionale". (ANSA).