Avvocato Romeo, mai stato con la mafia

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - "Io non sono mai stato dalla parte della mafia né l'ho mai voluta agevolare. Non ho paura a dirlo".

E' il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dall'avvocato torinese Carlo Romeo in una delle sessioni dell'udienza preliminare, dove figura tra gli imputati, dell'inchiesta Geenna sulla presenza della 'ndrangheta in Valle d'Aosta.

Romeo è stato arrestato il 24 gennaio dello scorso anno. Nel suo intervento ha detto che "questo per me è stato un fatto devastante". Poi ha sottolineato che nella sua attività di penalista ha sempre mantenuto "rapporti splendidi" con i suoi "interlocutori istituzionali". "Durante i processi - ha detto - ho ricevuto attestati di stima da parte di pubblici ministeri che ribadivano anche nelle requisitorie la mia assoluta correttezza. Ricordo il procuratore Pacileo dire 'è sempre un piacere confrontarsi con lei' e il pm Sparagna affermare 'noi, intesi come procura, abbiamo contribuito alla giurisprudenza di questa materia grazie anche all'avvocato Romeo".