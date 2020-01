Mostre: alle Ogr Nub, i nuovi spazi che ridisegnano città

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Prende il via alle Ogr la mostra Nub: New Urban Body - Esperienze di generazione urbana, curata dalla Fondazione Housing Sociale. L'esposizione, sostenuta da Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, propone una selezione d'interventi in tutto il mondo che raccontano l'impatto dei modi di abitare, lavorare, incontrarsi e fruire dei servizi. I New Urban Bodies che hanno trasformato Torino, selezionati per la mostra, sono Ogr, Cascina Fossata, Sharing Torino, Open Incet, Luoghi Comuni San Salvario, Luoghi Comuni Porta Palazzo, Nuvola Lavazza, Beeozanam, Vivo al Venti, Distretto Sociale Barolo. "La trasformazione degli stili di vita corrisponde a un diverso modo di utilizzare gli spazi", spiega Alberto Anfossi, segretario generale Compagnia di San Paolo. "Le Ogr sono un luogo molto adatto a ospitare la tappa finale di una mostra che racconta il percorso di trasformazione dei nuovi corpi urbani", dice Massimo Lapucci, segretario generale Fondazione Crt. (ANSA).