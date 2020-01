Bolaffi, asta di immobili il 22 aprile

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - La società Bolaffi entra nel mercato immobiliare. La prima asta pubblica sarà il 22 aprile a Torino con un numero di lotti tra i 10 e i 20 immobili. Sarà preparato un catalogo e avviata una campagna di comunicazione. Gli interessati potranno visitare l'immobile. Il giorno dell'asta chi offre di più è il vincitore e, in pochi minuti, stipula un atto preliminare al prezzo di aggiudicazione.

"Abbiamo creato con Investitalia una società, Bolaffi per gli immobili, per consentire di trovare il modo migliore per vendere e acquistare casa al giusto prezzo di mercato. Siamo i primi in Europa continentale e vogliamo diventare un punto di riferimento in Italia", spiega Filippo Bolaffi, amministratore delegato della storica casa d'aste torinese. "L'asta - precisa Giovanni Judica Cordiglia, ad di Investitalia - riguarderà ogni tipologia d'immobile, vere chicche come ville e terreni, ma anche prime case in città o seconde case al mare o in montagna. Non sarà riservata alla vendita, ma anche alla locazione".