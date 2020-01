Turismo: Appendino, 2019 record per Torino, arrivi +6,6%

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - "Il 2019 per Torino è stato l'anno in cui il turismo ha battuto ogni record". Lo afferma su Fb la sindaca Chiara Appendino. "Gli arrivi totali, 1.481.607, sono aumentati del 6,6% rispetto al 2018 - osserva -, addirittura del 21,5% rispetto al 2016 e del 37% rispetto al 2015 se si prende in considerazione il solo mese di dicembre".

Appendino ricorda di aver "sempre sostenuto che Torino aveva un enorme potenziale ancora inespresso e questi numeri lo dimostrano ampiamente" e cita le "tantissime iniziative messe in campo da questa amministrazione per la promozione della città e i tantissimi riscontri positivi che stiamo avendo, in campo nazionale ed internazionale".

"Il comparto ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero tira, la città attrae sempre più visitatori e, quindi, nuovi investimenti con ricadute positive economiche ed occupazionali anche nel commercio e nella ristorazione - conclude -. Ma non finisce qui", conclude ricordando alcuni degli eventi del 2020.

(ANSA).