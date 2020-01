Torino: residenti centro protestano,soffocati da 3 betoniere

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Tre betoniere incolonnate a motore acceso in una strada ad una sola uscita; rumore, gas di scarico: è la scena documentata oggi a Torino, in via Prati, in una delle giornate che, per risolvere il problema dello smog, sono a traffico limitato. "Ma la situazione - spiegano i residenti - va avanti da mesi. Ci stanno letteralmente devastando. Più grave del caos e dell'impossibilità di muoversi liberamente è il problema della mancata circolazione dell'aria: basti pensare che alla vigilia di Natale, quando il vento di foenh alzò le temperature fino a 17 gradi, in questa strada la massima non superò i 12".

Ad essere in funzione è un cantiere per la ristrutturazione di una palazzina di prestigio della zona compresa tra via Alfieri e Piazza Solferino. "L'ufficio competente del Comune - dicono ancora i residenti - deve avere rilasciato i permessi per l'occupazione del suolo pubblico solo per via Prati. Ma i macchinari ovviamente lavorano a motore acceso. E per noi il tutto si traduce in un inferno". Dai residenti sono già partite segnalazioni alla Polizia Municipale e anche all'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), che potrebbe interessarsi alla questione. (ANSA).