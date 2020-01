Sci fondo,Coppa Europa torna a Pragelato

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Dopo 13 anni Pragelato torna nel circuito europeo dello sci nordico. Il 18 e 19 gennaio la località olimpica ospita la Coppa Europa, "un grande evento non solo per Pragelato, ma per la Via Lattea, il Piemonte e l'intero Paese", ha detto il sindaco Giorgio Merlo presentato l'evento a Pinerolo.

"La gara di Coppa Europa è solo un primo tassello di un mosaico che può portare nei prossimi anni anche ad avere una gara di Coppa del Mondo", ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando l'importanza dell'evento anche per rilanciare l'accoglienza turistica di un territorio "che proprio durante le recenti festività ha registrato una massiccia presenza, paragonabile solo a quella ottenuta delle Olimpiadi del 2006".

Alla conferenza stampa molti sindaci del pinerolese e della Via Lattea, gli sponsor della Coppa Europa, imprese pinerolesi e gli organismi federali organizzatori. Presenti anche gli atleti Daniele Serra e Lorenzo Romano, per cui Pragelato sarebbe ideale come polo per allenamenti e gare.