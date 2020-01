Regione pubblica bando contributi enti

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - E' stato pubblicato sul sito del Consiglio regionale il bando per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti e iniziative di enti pubblici e privati per il 2020. Stanziati 100 mila euro per i primi e 320mila euro per le associazioni senza scopo di lucro.

Le richieste di patrocinio oneroso vengono valutate da una Commissione, sulla base di parametri oggettivi e condivisi, come la rilevanza geografica dell'evento, la valenza culturale, formativa, sociale, sportiva, turistico promozionale dell'iniziativa, l'impatto sull'immagine del Consiglio regionale, l'affidabilità di chi organizza, il rapporto con il territorio e la promozione e valorizzazione in chiave turistica o di valorizzazione del patrimonio culturale del Piemonte.

Per essere finanziate, le iniziative devono essere di interesse collettivo, aperte al pubblico e senza scopo di lucro.

Non sono ammissibili iniziative la cui previsione di spesa complessiva sia inferiore a 1.000 euro o superiore a 50.000.