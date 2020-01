Presidio Embraco,Cirio riceve lavoratori

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Circa 200 lavoratori dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri, oggi di proprietà della Ventures, manifestano a Torino davanti alla sede della Regione Piemonte, in piazza Castello. Tra i motivi della protesta c'è anche il mancato pagamento degli stipendi di dicembre e delle tredicesime. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, incontrerà i lavoratori che chiedono dall'inizio del presidio di potere parlare con lui.

Domani lo stesso Cirio vedrà i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Fim, Fiom e Uilm per fare il punto sui problemi del lavoro a Torino già affrontati ieri in consiglio regionale.