Presepi incendiati in due chiese Ivrea, denunciata clochard

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Una clochard di 46 anni, italiana, è stata denunciata dalla polizia di Ivrea per danneggiamento a seguito di incendio. Le indagini degli agenti, coordinati dal vicequestore Giorgio Pozza, grazie alle telecamere della città hanno permesso di individuare la donna che lo scorso 4 gennaio ha dato fuoco ad un presepe e un quadro in due chiese del centro storico di Ivrea.

Quando la donna è stata fermata, vicino all'ospedale cittadino, indossava gli stessi abiti del 4 gennaio e questo ha reso più semplice la sua identificazione. Messa alle strette ha confermato gli incendi senza però fornire una motivazione agli agenti. La 46enne ha un precedente di qualche anno fa, sempre per un incendio avvenuto all'ospedale di Ivrea.(ANSA).