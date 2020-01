Nebbia a Torino,scatta stop diesel euro5

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - E' scattato alle 8, a Torino e in altri 12 comuni dell'area metropolitana, il divieto di circolazione per le auto diesel euro 5 costruite prima del 2013.

Il blocco, in vigore anche domani, è scattato col 'semaforo rosso' previsto dall'accordo di Bacino padano, dopo dieci giorni consecutivi in cui le micropolveri hanno superato i 50 microgrammi al metro cubo.

Questa mattina il capoluogo piemontese si è risvegliato sotto una fitta nebbia, col termometro di poco sotto lo zero. Lo stop ai diesel euro5 si aggiunge alle limitazioni permanenti e al blocco dei diesel euro 4, in vigore da giovedì scorso. Domani è in programma un nuovo rilevamento della presenza nell'aria di polveri sottili, che secondo le previsioni di Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dovrebbero salire ancora a causa del persistere dell'alta pressione e delle nebbie.