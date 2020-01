F1: Lavazza scende in pista, nuova partnership con Williams

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Lavazza scende in pista e, in occasione del Gran Premio d'Australia, debutta in Formula 1 come Official Team Partner di RoKiT Williams Racing. Il logo dell'azienda del caffè, leader mondiale nella torrefazione presente in oltre 140 Paesi, comparirà sulla livrea della monoposto FW43, nel box e nell'area hospitality della scuderia, oltre che sulle divise del team e sulle tute dei piloti, George Russell e Nicholas Latifi, di cui è già sponsor dal 2016.

"Siamo entusiasti di rinnovare il nostro sostegno a Latifi in occasione della sua nuova esperienza in Formula 1 - commenta Sergio Cravero, Chief Marketing Officer del Gruppo - Grazie a queste partnership, in linea con la nostra strategia di internazionalizzazione, Lavazza diffonde la cultura italiana del caffè a livello mondiale".

Lavazza e Williams "condividono valori simili - aggiunge Claire Williams, vice Team Principal della scuderia - L'orientamento all'innovazione e all'imprenditorialità getta le basi per una solida partnership".(ANSA).