Coppa Italia: Torino sfida Genoa, è caccia ai quarti

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Scattano gli ottavi della Coppa Italia e saranno Torino e Genoa a contendersi per prime il passaggio di turno. La squadra di Mazzarri, dopo il colpo all'Olimpico contro la Roma, è a caccia di conferme e dei gol di Belotti per proseguire il cammino nella competizione nazionale che rappresenta un obiettivo importante della stagione, e una scorciatoia per centrare la qualificazione in Europa League. A 25 anni dall'ultima voltai granata, complice anche un tabellone favorevole, ambiscono a raggiungere la semifinale della Coppa nazionale. Anche i rossoblù, dopo il cambio di panchina, sono pronti a lottare per centrare i quarti.

Per gli analisti di Planetwin365 i granata sono avanti (1,67), mentre un'impresa del Genoa sembra alquanto improbabile (5,22).

Il Torino conquista anche i tifosi, con un 56% che crede nel passaggio del turno, contro il 18% che punta sui genovesi. Il match si prevede equilibrato almeno nel primo tempo, che secondo i bookmakers potrebbe concludersi 0-0 (2,95), mentre nella ripresa il risultato potrebbe indirizzarsi in favore del Torino (unico gol 3,98). Indiziato numero uno a sbloccare l'incontro capitan Belotti (3,85), reduce dalla doppietta con la Roma. In casa Genoa si confida che possa sbloccarsi Sanabria (8,75). Chi vincerà domani sera a Torino se la vedrà con la vincente tra Milan e Spal. (ANSA).