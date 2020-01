Coppa Italia: Torino; Mazzarri, Genoa come finale Champions

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Contro il Genoa in Coppa Italia "come se fosse una finale di Champions: non dobbiamo correre il rischio di sottovalutare minimamente l'avversario solo perché ha un nome meno importante". Walter Mazzarri mette in guardia i granata sul rischio dei cali di tensione dopo la vittoria contro la Roma. "La buona prova di domenica deve essere archiviata - dice il tecnico -, martellerò i miei giocatori perché non corrano il rischio di rilassarsi. Il Genoa sarà su di morale, l'arrivo del nuovo allenatore ha già prodotto il suo effetto".

(ANSA).