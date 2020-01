Chiosco Pellerina a fuoco nella notte

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Un incendio ha distrutto, la scorsa notte a Torino, il chiosco di corso Appio Claudio della Pellerina, all'altezza del civico 176. A denunciare l'accaduto, su Facebook, è il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato. "Ho parlato col proprietario e gli ho espresso solidarietà - dice - Per quanto possibile ho reso disponibili i nostri uffici, perché quel chiosco è un importante presidio per il territorio".

I tecnici del Comune stanno effettuando un sopralluogo per stimare i danni. Sul posto anche la polizia municipale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.