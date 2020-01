Torino: distrazione gemello, nuovo stop per Ansaldi

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - Nuovo infortunio per Cristian Ansaldi. Il giocatore del Torino, assente nella vittoria contro la Roma perché squalificato, ha riportato nell'allenamento di ieri una distrazione di basso grado al gemello mediale destro.

Lo hanno stabilito gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto in giornata. L'argentino, che nell'ultima partita del 2019 era uscito anzitempo per un fastidio muscolare, sarà sottoposto a nuovi controlli la prossima settimana: salterà, quindi, la partita di Coppa Italia col Genoa e quella di campionato col Bologna.

Buone notizie invece da Iago Falque, "che ha svolto gran parte del lavoro odierno con la squadra" ed è ormai prossimo al rientro dopo un lungo stop, e da Lyanco, i cui test specifici hanno evidenziato "un ottimo recupero funzionale". Prossimo al rientro in gruppo Edera, lavoro personalizzato per Baselli.

(ANSA).