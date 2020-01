Intesa, 14mila per l'Ospite Illustre

(ANSA) - TORINO, 7 GEN - Grande successo per la rassegna L'Ospite illustre nelle festività natalizie che si è chiusa ieri al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino con 14 mila presenze in poco più di 15 giorni. Il capolavoro di Giovanni Bellini Madonna di Alzano, in prestito dall'Accademia Carrara di Bergamo, ha attirato turisti e cittadini al 36esimo piano, con il massimo risultato possibile dati i vincoli di sicurezza e organizzativi.

I visitatori hanno potuto ammirare un'opera molto importante, per la prima volta esposta a Torino, con un allestimento creato per l'occasione.

"L'Ospite Illustre è un incontro con l'arte particolarmente atteso e che piace molto ai torinesi e ai turisti. La conferma del successo dell'iniziativa, in dialogo con l'esposizione su Mantegna in corso a Palazzo Madama, dimostra ancora una volta come Intesa Sanpaolo sia la principale Banca italiana anche nell'impegno a sostenere e promuovere cultura e conoscenza", commenta Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa.