Cinema e arte al Castello di Rivoli

(ANSA) - TORINO, 7 GEN - Per tutto il 2020 - anno di Torino Città del Cinema 2020 - arte e cinema dialogheranno all'interno del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. Si parte con una rassegna domenicale nel teatrino del maniero sabaudo di piazzale Mafalda di Savoia, dedicata all'arte e, in particolare, ad alcuni grandi artisti contemporanei e passati: Banksy, Goya, Warhol, Klimt, Bacon, Schiele. Domenica 12 gennaio sarà proiettato il film Pollock di Ed Harris sulla figura di Jackson Pollock. Si va avanti fino al 23 febbraio. L'appuntamento è ogni domenica alle 16: le proiezioni sono comprese nel biglietto di ingresso del Museo.

"Un percorso lungo un anno attraverso il quale l'arte e il cinema cammineranno su strade parallele, l'uno espressione dell'altra, per raccontarsi, avvicinarsi e incontrarsi. Il cinema come mezzo per raccontare l'arte ma anche strumento che diventa lui stesso opera d'arte" afferma il direttore artistico Fulvio Paganin.