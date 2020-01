Presidio No Tav "contro la repressione"

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - Presidio No Tav oggi in piazza Castello, a Torino, organizzato da 'Potere al popolo!'. Una quarantina di persone si è data appuntamento nel cuore della città per ricordare la vicenda di Nicoletta Dosio, la 73enne attivista in carcere dal 30 dicembre, e per protestare "contro la repressione". Distribuiti ai passanti volantini per la manifestazione dell'11 gennaio a Torino, in piazza Adriano. Gli attivisti hanno srotolato lo striscione con le frasi "Contro la vostra repressione la Befana di porta il carbone. Libertà per Nicoletta e tutti i No Tav".

"Nicoletta Dosio, da sempre militante No Tav, membro del coordinamento nazionale di Potere al Popolo! - si legge sul volantino - è stata arrestata e portata in carcere. La sua colpa? Una manifestazione del 2012 in Val Susa, e più in generale la sua incessante lotta contro speculazione e devastazione. Il suo arresto, seppur vergognoso, non è certo un caso isolato. Da anni, infatti, il movimento No Tav è sistematicamente colpito da una repressione feroce".