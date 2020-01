Brucia deposito gomme in Valle di Susa

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - Incendio ad Avigliana, in via Moncenisio, dove ha preso fuoco un deposito di pneumatici. I vigili del fuoco di Grugliasco, insieme ai volontari di Avigliana e Borgone di Susa, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento con l'ausilio di un'autobotte centrale e un carro schiuma. Le cause del rogo ancora non sono chiare.