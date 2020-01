Befane portano doni a piccoli pazienti

(ANSA) - NOVARA, 6 GEN - Non una ma tre Befane questa mattina si sono recate alla pediatria dell'azienda ospedaliero-universitaria di Novara per consegnare doni ai piccoli ricoverati. L'iniziativa è partita, come ormai avviene da anni, dal Motoclub Novara con la sua 'Motobefana': prima il raduno di centinaia di motociclisti, poi la sfilata per le vie della città, con la Befana nel sidecar, e infine l'arrivo all'ospedale di Novara. Per il secondo anno consecutivo il Motoclub Novara ha organizzato per l'occasione una raccolta di fondi che sono andati ad Abio, l'associazione che da anni fa volontariato in pediatria.

Alla Befana del Motoclub si sono aggiunte anche la Befana del Sap (Sindacato autonomo di polizia) e del Vespa Club e tutte hanno portato doni ai piccoli ricoverati.