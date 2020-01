Anticiclone no stop, tornano le nebbie

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - Qualche nuvola in transito domani poi due giorni di nebbie in pianure, nelle ore più fredde.

L'anticiclone regna "a tempo indeterminato" in Piemonte, come indicano le previsioni elaborate da Smi (Società Meteorologica Italiana), favorendo quindi l'alta concentrazione delle 'micropolveri'. Sembra scontato che da mercoledì verranno inasprite, nell'area metropolitana di Torino ma probabilmente anche in altre città, le limitazioni al traffico. La decisione verrà presa domani entro le ore 14, ma i dati pubblicati da Arpa indicano che il livello di pm10 ha superato la soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo per 10 giorni consecutivi. Una situazione che fa scattare il 'semaforo rosso', con lo stop, dalle 8 alle 19, esteso anche ai veicoli euro 5 immatricolati prima del 2013.

Oggi freddo moderato per il mese di gennaio: nel centro di Torino minima +0,6; all'Alpe Devero (Vco) -10,7 alla stazione meteo a 1634 metri di altitudine; a Sauze di Cesana (Torino) -8.3, a Sestriere -1.7.