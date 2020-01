Nosiglia, valorizzare presenza immigrati

(ANSA) - TORINO, 5 GEN - "Operare affinché siano riconosciuti a tutti quei diritti fondamentali, che sono propri di ogni persona umana e di ogni famiglia: il diritto alla cittadinanza in primo luogo, a partire dai minori nati nel nostro Paese, al lavoro. alla casa, alla scuola, alla salute: diritti che la Costituzione italiana pone a fondamento del vivere civile del nostro popolo". E' l'esortazione fatta dall'arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, nell'omelia della celebrazione della 'Festa dei popoli' alla chiesa del Sacro Volto.

"Voi - ha detto l'arcivescovo, rivolgendosi agli immigrati - siete portatori di una ricchezza di culture, di tradizioni, valori spirituali, cristiani e civili, che può arricchire la nostra Comunità, sia sotto il profilo religioso che sociale. Mai ci stancheremo di predicare a tutti, con voce alta e forte - ha proseguito mons. Nosiglia - che la presenza di tanti immigrati nel nostro Paese è una risorsa positiva, che non va solo accettata, ma valorizzata in tutti i suoi molteplici aspetti".