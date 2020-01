Maran: "Contro la Juve servirà un Cagliari fuori dal normale"

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GEN - "La Juventus è squadra dal potenziale enorme. Ma noi dobbiamo giocare con coraggio e personalità. Con loro serve una partita fuori dal normale. E noi siamo pronti a giocarci le nostre carte". L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, lancia la sfida ai bianconeri proprio nella prima partita della stagione degli anniversari: quello del centenario del club rossoblu e quello dei cinquantanni dello scudetto, quando la principale rivale per la corsa al tricolore era proprio la Juventus. "Una partita di prestigio - ha detto Maran - in un anno così importante era destino che ci fosse un battesimo del genere. Siamo convinti di poter dire la nostra".

Juve di Sarri diversa da quella di Allegri: "Ora c'è più possesso palla e la squadra è più corta. Con Allegri la Juve aveva altre soluzioni. Quello che non cambia, però, è la qualità dei loro giocatori". Maran potrà contare su Olsen e Nandez, reduci dalla squalifica. E su Nainggolan che, con la Juve, sembra avere un conto aperto. "Io - ha raccontato Maran - l'ho visto sereno come al solito. O almeno se ha qualcosa non lo ha fatto trasparire". Niente barricate. "Ho visto la squadra carica - ha detto - forse il riposo è servito. Non deve essere una partita d'attesa. Noi abbiamo studiato degli accorgimenti, ma è anche vero che non abbiamo alcuna intenzione di snaturare il nostro gioco". Pisacane squalificato e Ceppitelli out, il Cagliari lancerà il polacco Walukiewicz, classe 2000. "Si è sempre allenato bene - ha detto - è pronto a dare il proprio contributo: giusto concedergli questa opportunità".