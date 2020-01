Morto generale Corcione, fu ministro

(ANSA) - TORINO, 4 GEN - Il generale Domenico Corcione, ministro della Difesa nel governo guidato da Lamberto Dini dal gennaio '95 al maggio '96, è morto a Torino, nella sua abitazione. Lo rende noto Assoarma, la federazione delle associazioni d'arma della Repubblica, con un post sul profilo Facebook della sezione torinese.

Il generale Corcione, che avrebbe compiuto 91 anni ad aprile, era nato nel capoluogo piemontese. E' stato Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano dal 1989 al '90 e della Difesa, dal 90' al '93. Chiamato da Dini a fare parte del governo all'inizio del '95, è stato il primo militare in congedo a diventare ministro in Italia.

La camera ardente, allestita nell'abitazione del generale Corcione in via Barbaroux 46 a Torino, sarà aperta oggi fino alle 19 e domani mattina dalle 10 alle 13. Il Rosario sarà recitato il 6 gennaio alle 19 nel Duomo di Torino, dove martedì 7 gennaio alle 9.30 verranno celebrati i funerali organizzati dallo Stato Maggiore della Difesa.