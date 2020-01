Vandalizzata panchina dedicata a Scafidi

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - E' stata vandalizzata la panchina che a Torino, in piazza Chiaves, è stata dedicata dal novembre del 2018 a Vito Scafidi, lo studente di 17 anni morto nel 2008 per il crollo di un contro soffitto al liceo Darwin di Rivoli, è stata vandalizzata.

"Vergognatevi e chiedete scusa", scrive sui social Davide Matiello, presidente della fondazione Benvenuti in Italia che ha dato vita al fondo 'Vito Scafidi' per la sicurezza nelle scuole.

"Per spaccarla - aggiunge - vi siete dovuti impegnare un bel po'. Un gesto grave perché si tratta di un bene pubblico, ma ancora più grave perché questi giardini e questa panchina sono stati dedicati a Vito che forse aveva l'età di qualcuno di voi e che è morto undici anni nella sua classe. La memoria di Vito è un monito che si oppone al 'che me ne frega!". Quello che dovete aver pensato spaccando la panchina per divertirvi".