Pm10, ancora troppi giorni 'fuorilegge'

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Nonostante il 'freno' dell'ultimo trimestre 2019 molto piovose, la concentrazione di pm10 nell'aria delle città del Piemonte resta critica, anche se la media annuale conferma il diffuso miglioramento del 2017. In tutti i punti di misura della città di Torino è stato ampiamente superato il totale di 35 giorni all'anno 'fuorilegge', lo stesso vale per le stazioni di Alessandria, Asti e Vercelli.

Sono le prime valutazioni sulla qualità dell'aria di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). L'autunno con molti giorni di pioggia - si precisa - ha favorito la dispersione degli inquinanti e nel 2019, come già nel 2018, non è stato superato in nessuna stazione limite della media annuale di [40 mcg. A Torino Rebaudengo, in 71 giorni è stato superato il limite giornaliero di 50 mcg (87 nel 2018), a Torino Lingotto 50 contro 45; la media annuale nella prima stazione resta al limite - 39 mcg - e ad Asti sono stati registrati 41 giorni molto inquinati (32 nel 2018). In aumento anche Vercelli e Biella.