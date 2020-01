Debutta a Torino Zio Vanja con Pierabon e Marescotti

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Debutta in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino martedì 7 gennaio, alle 19.30, la nuova produzione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale: Zio Vanja di Anton Cechov, adattamento di Kriszta Székely e Ármin Szabó-Székely, traduzione italiana di Tamara Török curata da Emanuele Aldrovandi. Lo spettacolo, diretto dalla giovane regista ungherese Kriszta Székely, sarà interpretato da Paolo Pierobon, Ivano Marescotti, Ariella Reggio, Ivan Alovisio, Federica Fabiani, Lucrezia Guidone, Franco Ravera, Beatrice Vecchione. Le scene sono di Renátó Cseh, i costumi di Dóra Pattantyus, le luci di Pasquale Mari e il suono di Claudio Tortorici.

Zio Vanja, diretto dalla giovane regista ungherese Kriszta Székely, sarà replicato al Teatro Carignano fino a domenica 26 gennaio per la Stagione in abbonamento del Tst. Dopo le recite torinesi, andrà in scena il 29 e il 30 gennaio 2020 al Teatro Katona József Színház di Budapest. (ANSA).