Calderoli, su Fb oltraggio a Buonanno

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, denuncerà l'autrice di un post su Fb "che insulta e oltraggia la memoria del povero Gianluca Bonanno", il parlamentare ed eurodeputato del Carroccio che è stato sindaco di Varallo Sesia e Borgosesia, morto nel 2016 in un incidente stradale. "Non posso accettare la vergogna di un insulto ad un defunto e sono pronto a intraprendere le vie legali contro una persona su Facebook insulta e oltraggia la memoria con commenti che trasudano disprezzo per la vita come per la morte di un uomo onesto, di un padre di famiglia, trattato con infamia solo perché aveva idee politiche diverse".

Calderoli spiega che l'autrice del post, "è piemontese, una nota militante locale LGBT che si definisce orgogliosamente una sardina. A Capodanno ha pubblicato un collage di foto di Buonanno con la foto 'Auguro Buonanno ai leghisti e un meraviglioso 2020 antifascista, antirazzista e arcobaleno a tutti gli altri'. Questa signora - conclude Calderoli - deve pagarla in sede processuale".