Barcellona: Todibo non convocato contro Espanyol

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Magari è solo una coincidenza, ma potrebbe essere anche un indizio ben preciso. Di certo c'è che il difensore Jean-Clair Todibo non è stato convocato dall'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, per il derby cittadino di domani sera (alle 21) in 'trasferta' contro l'Espanyol. Il difensore dei blaugrana è al centro di una trattativa con il Milan per il passaggio in rossonero; in serata il ds Fredrick Massara è volato nella capitale della Catalogna per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento a Milano. Fra i convocati manca anche il nome di un altro difensore, Moussa Wague, che sarebbe - secondo quanto scrivono in Spagna - nel mirino del Torino. Oggi, nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro l'Espanyol, Valverde ha dichiarato che non si aspetta operazioni in uscita da parte della dirigenza del club blaugrana, raffreddando l'entusiasmo dell'Inter, che punta su Arturo Vidal per rinforzare il proprio centrocampo. (ANSA).