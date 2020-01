Uomo si barrica in casa, parenti ostaggi

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - Un uomo di 40 anni si è barricato in casa, da quasi tre ore, oggi a Torino, in corso Vittorio Emanuele 165. Tiene in ostaggio la madre e il fratello.

Ha bloccato la porta con i mobili e si rifiuta di uscire. Sul posto le Api (Aliquota pronto intervento) dei Carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.