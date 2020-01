In Piemonte 88 mln per migliorare acque

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - Il Piemonte investirà 88 milioni per migliorare la qualità delle acque e contrastare le dispersioni.

L'obiettivo è abbattere la presenza di azoto e fosforo, i due principali inquinanti, e rendere il sistema più efficiente, ottenendo così il duplice risultato di evitare una infrazione europea e ridurre i costi di gestione degli acquedotti.

Il piano di investimenti, al via subito, sarà completato in cinque anni. E' legato a un accordo di programma sottoscritto dalla Regione con il Ministero dell'Ambiente. Toccherà 105 Comuni e una popolazione di circa 450 mila persone.

"In Piemonte - rimarca l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - la situazione è critica soprattutto nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, dove ci sono allevamenti intensivi. Investendo in tecnologia puntiamo a ripristinare un ambiente sano e a ridurre i 160 milioni annui spesi in manutenzioni idriche. Realizziamo il più importante intervento pubblico sull'acqua, uno dei beni più preziosi che abbiamo".