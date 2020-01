Allerta frana, nuova chiusura per A5

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - E' scattata nuovamente l'allerta 3 per la frana di regione Chiappetti, nel territorio di Quincinetto (Torino), che minaccia l'autostrada A5 Torino-Aosta.

Come da prassi è stata disposta la chiusura temporanea dell'arteria in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Quincinetto e Pont Saint Martin.

Per i mezzi pesanti diretti in Valle d'Aosta uscita obbligatoria allo svincolo di Ivrea.