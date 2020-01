Allarme rientrato, autostrada A5 aperta

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - E' rientrato l'allarme frana sull'autostrada A5 Torino-Aosta che ora è regolarmente percorribile. La polizia stradale aveva disposto dei blocchi nel tratto tra Ivrea e Pont Saint Martin dopo la segnalazione di "allerta 3" della frana di regione Chiappetti, nella zona di Quincinetto. In seguito si è tenuta una riunione in Prefettura.

E' possibile che l'allarme sia scattato per un problema tecnico ai sensori che monitorano la frana.

"L'autostrada A5 Aosta-Torino è regolarmente aperta al traffico". Lo comunica la presidenza della Regione, su indicazione della Protezione Civile Valle d'Aosta, in merito alle "notizie pubblicate questa mattina in merito alla chiusura dell'autostrada A5 a seguito dell'attivazione delle procedure di emergenza per la frana di Quincinetto". "Al momento - prosegue la nota - risulta dunque percorribile il tratto autostradale Pont-Saint-Martin/Ivrea in entrambe le direzioni".