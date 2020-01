Capodanno: cassonetti in fiamme a Torino

(ANSA) - TORINO, 1 GEN - Sono circa una ventina i cassonetti per la raccolta dei rifiuti che la scorsa notte sono andati in fiamme per lo scoppio di petardi e artifici pirotecnici durante i festeggiamenti di Capodanno. E' quanto risulta alla centrale operativa dei vigili del fuoco.

In città i 'botti' erano vietati da un'ordinanza comunale ma sono stati utilizzati in abbondanza.