Calcio: Iago saluta 2019 e infortuni, 2020 anno di successi

"Il 2019 non è stato per me l'anno migliore". Iago Falque guarda avanti, lasciandosi alle spalle i tanti infortuni che ne hanno condizionato sin qui la stagione. "Affrontiamo con tutta l'energia positiva il 2020 e speriamo che sia un anno pieno di felicità e di successi", scrive su Instagram l'attaccante del Torino.

"Gli infortuni mi hanno costretto a fermarmi ma vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi sono stati vicini nei momenti più difficili", aggiunge il giocatore, che si sta curando in Spagna e che dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana. (ANSA).