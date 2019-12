Minaccia suicidio, salvato da poliziotti

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Si è arrampicato sul parapetto del ponte Regio Parco, a Torino in lungo Dora Firenze, e dopo essersi cosparso di alcol ha minacciato di darsi fuoco. Un 61enne è stato salvato dalla polizia, intervenuta in seguito alla segnalazione al 112 dell'uomo stesso. Gli agenti della volante Milano 1 sono riusciti ad afferrarlo mentre si stava lanciando nel fiume.

"La mia vita non ha senso, perché volete salvarmi?", ha ripetuto agli agenti l'uomo, rimasto senza nessuno al mondo.

Dopo averlo afferrato, i poliziotti gli hanno tolto dalle mani l'accendino con cui voleva darsi fuoco. Trasportato all'ospedale Maria Vittoria, è stato affidato alle cure dei medici.