Calcio: Toro; Ansaldi non preoccupa, tanti assenti per Roma

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - I nuovi accertamenti eseguiti oggi su Cristian Ansaldi "hanno confermato il quadro rassicurante della prima risonanza". Lo rende noto il Torino, sul proprio sito internet. L'argentino, uscito anzitempo contro la Spal, riprenderà progressivamente l'attività sportiva nei prossimi giorni, complice anche la squalifica che gli impedirà di scendere in campo domenica all'Olimpico contro la Roma.

All'allenamento di oggi al Filadelfia non hanno partecipato anche Lorenzo De Silvestri, che ha usufruito di un giorno di permesso per motivi personali, e Armando Izzo, a riposo per "stato febbrile", oltre ai lungodegenti Iago Falque, che si sta curando in Spagna, Lyanco e Baselli. (ANSA).