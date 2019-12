Calcio: Perin saluta la Juventus, portiere torna al Genoa

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - "Lascio una delle squadre più blasonate d'Europa dopo una stagione di fondamentale importanza e di apprendistato". Mattia Perin saluta con queste parole, su Instagram, la Juventus. Il portiere ritorna al Genoa, squadra in cui ha già militato per sette stagioni, dopo l'esperienza in bianconero caratterizzata da tanti infortuni.

"Sono stato a contatto con campioni dallo spessore tecnico e umano con pochi eguali, da cui ho imparato soprattutto cosa significhi 'dover vincere' - scrive Perin -. La Juventus è uno stato mentale, il mio primo Scudetto, una palestra di vita, rigore, un'occasione che non potevo farmi sfuggire".

Non ci sono rimpianti nelle parole del portiere. "In tanti mi avete chiesto se dopo una stagione simile avessi rimpianto la scelta fatta una stagione fa... MAI, MAI PENSATO! Non so cosa succederà in futuro, devo concentrarmi adesso su una affascinate complessa avventura ma spero, se mai dovessi tornare, di sentire lo stesso calore e l'affetto che mi avete regalato in queste ore e che hanno accompagnato serenamente questa mia scelta. Grazie Juventus". (ANSA).