Cabinovia Pratonevoso, slitta apertura

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - La burocrazia rimanda a dopo l'Epifania l'inaugurazione della nuova cabinovia Porsche, a Prato Nevoso. "Insieme con i tecnici e gli operai austriaci abbia lavorato pancia a terra dall'estate per rispettare i tempi. E ce l'avevamo anche fatta. Perfino con qualche giorno d'anticipo, ma non avevamo fatto i conti con la burocrazia", è la denuncia dell'amministratore di Pratonevoso Spa, Gianluca Oliva.

"Il collaudo doveva essere prima di Natale, ma il vento ha convinto gli ispettori dell'Ustif a rinviare i test - spiega Oliva -. Ci hanno proposto gli due ultimi giorni dell'anno ma abbiamo dovuto dire no". Per collaudare la cabinovia occorre sospendere i collegamenti con le altre stazioni del Mondole.

"Sarebbe stato uno sgarbo per gli sciatori". "Abbiamo investito 8 milioni in questo gioiello, dimostrando di credere nel futuro turistico di quest'area, ma siamo impotenti di fronte agli ostacoli della macchina pubblica", conclude Oliva.