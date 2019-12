Rubata bandiera da monumento Resistenza

(ANSA) - CUNEO, 29 DIC - E' stata rubata, a Bra (Cuneo), la bandiera italiana issata accanto al monumento alla Resistenza.

Il sindaco, Gianni Fogliato, in un post su Facebook denuncia "l'atto di vergognoso ed inqualificabile vandalismo" e afferma che questi gesti "non possono essere tollerati ma devono essere contrastati e perseguiti". Alla polizia municipale verrà affidato il compito di esaminare i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Sempre a Bra è stato incendiato un presepe realizzato dagli alunni di una scuola elementare e installato ai Giardini della Rocca. "Sono vicino - scrive il sindaco - alla tristezza dei bimbi che hanno visto il loro lavoro inspiegabilmente distrutto, ed allo sconforto dei volontari 'Gli amici del Giardino della Rocca' che pur fra mille difficoltà portano avanti il loro impegno in modo esemplare".