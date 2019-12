Cirio, montagna fondamentale per turismo

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Sabato sulla neve per Alberto Cirio. Il presidente della Regione Piemonte ha testato la nuova seggiovia Sellette 4 nel comprensorio del Melezet, a Bardonecchia (Torino). Ad accompagnarlo il sindaco, Francesco Avato, il consigliere regionale Valter Marin e i vertici della Colomion Spa, gestori degli impianti sciistici.

"È stata l'occasione per confrontarci sulla valorizzazione di uno dei comparti economici fondamentali per il turismo piemontese - spiega il governatore -. La Regione Piemonte sostiene ormai da anni il sistema neve grazie a una specifica legge regionale e questo rappresenta una garanzia anche per gli investimenti privati, come dimostra la nuova seggiovia di Bardonecchia realizzata interamente con fondi Colomion".

"Il nostro obiettivo - prosegue - è incentivare un sistema di collaborazione virtuosa, sviluppando premialità per gli imprenditori che scelgono di investire sulle montagne del Piemonte, accompagnando gli investimenti privati con quelli pubblici per lo sviluppo del territorio".